Järgmine Vanilla Ninja? Sven Lõhmus paneb kokku uut tüdrukutebändi

«Black Velvetiga teeme uut plaati ja uut materjali ning jõudumööda käib paralleelselt erinevatele projektidele lisaks ka töö vanadega,» seletas Lõhmus. «Tegelikult on tulemas päris palju uusi koostöid ja ma isegi julgen öelda, et kaks erinevat bändi.»



Produtsent nentis, et ei saa veel täienisti saladuskatet kergitada, sest ühel bändil puudub lausa nimi: «Võin vihjena öelda, et seal on tegemist erinevate kaunitaridega ehk siis naiskollektiiviga ja loomulikult nendele ühise pealkirja välja mõtlemine on väga-väga raske.»



