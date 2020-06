VIDEO ⟩ Jüri Ratas vastas riigikogu infotunnis küsimusele: mis maksab saiapäts?

Reformierakondlane Valdo Randpere pinnis Ratast salapärase suurannetuse teemal ning vihjas, et Keskerakonnal on teenuste jaoks olemas konkreetne hinnakiri.

«Mis maksab saiapäts... või detailplaneering või mõni muu magus suutäis?» põimis Randpere oma küsimusse tuntud lastelaulu, mis räägib saiu küpsetavast päkapikust.

Viie hästi pika pai asemel sai Keskerakond tänavu jaanuaris Tartu väikeettevõtjalt 50 000 euro suuruse annetuse. Raha päritolu ja annetuse motiivide väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlust. Suurannetust on seostatud Hipodroomi kinnisvaraarendusega.

«Meil on praegu konkreetne probleem riigis, et põllumehed ägavad tööjõu puuduse all. Kui palju peaksid põllumehed annetama Keskerakonnale, et nad tohiksid tuua siia paar tuhat ukrainlast appi ja saagi kokku koguda, enne kui põllumajandus täiesti uppi läheb?» päris Randpere erakonna juhilt.

Ratas eitas, et Keskerakonnal selline hinnakiri oleks. «Ma arvan, et ärge mõõtke teisi erakondi oma mõõdupuu järgi. Kui teie erakonnas on olemas selline hinnakiri, mis maksab punkt, lõige või paragrahv seaduseelnõus, siis Keskerakonnal ei ole sellist hinnakirja ega saa ka kunagi olema,» kinnitas peaminister ja lisas, et see oleks kriminaalne.