Välja müüdud Michael Kiwanuka Tallinna kontsert lükkub uude aastasse

Ürituse toimumiskoht ei muutu ja kõik eelnevalt ostetud piletid kehtivad automaatselt uuel kuupäeval, 14. juunil 2021 ning neid pole vaja ümber vahetada. Soovijatel on võimalik piletite tagasiostu avaldus esitada tänasest kuni 30. juunini 2020 meilile tagasiost@piletilevi.ee koos oma tellimusenumbriga. Hiljem piletite tagasisostusoovi enam ei rahuldata ning pilet kehtib 2021. aastal.

Indie-rocki viljelev Kiwanuka on stõeline pärl. Tema nimi ei pruugi eestlasele esialgu midagi öelda, ent tema loomingut kuulates toimub kiire äratundmine – Michaeli muusika puudutab, ilusalt ja valusalt. Tema tabavat, ent imekaunist lüürikat on vahest ehk raskegi kuulata – Kiwanuka on Uganda pagulase poeg ning jutustab lugusid rassismist ja jätkuvast võitlusest võrdsuse nimel. Muusik on oma Uganda päritolu üle väga uhke ning üks tema suurimaid unistusi on kord seal oma rahvale kontsert anda.

Oma karjääri alguses aitas ta pigem teistel artistidel lugusid lindistada ja ei osanud soolokarjäärist unistadagi. 2011. aastal soojendas ta Adele’i ning pärast seda võitis popstaari südame. Suur saavutus noore muusiku kohta, kel oli sel hetkel vaid paar EP-d. Kiwanuka debüütalbum «Home Again» sai kriitikutelt palju kiita ning teine album, «Love & Hate», kindlustas endale kiirelt edetabelite tipus magusa koha.

2012. aastal võitis Kiwanuka BBC Sound of 2012 auhinna, seljatades sellised tuntud nimed nagu Skrillex ja Frank Ocean. Oli selge, et kusagilt on välja ilmunud kitarrivirtuoos, kelle loovus raputab, kelle õrn olek ja kaunis vokaal toovad uudsust. Kord sai ta kõne isegi härra Kanye Westilt, kes soovis temaga koos muusikat teha. Kiwanuka keeldus viisakalt – selleks koostööks ta valmis ei olnud.

Kiwanuka saab inspiratsiooni paljudelt legendaarsetelt muusikutelt. Ta peab oma suurimateks mõjutajateks Jim Hendrixit, Bill Withersit, Otis Reddingit, Bob Dylanit ja Gil Scott-Heronit. Artist ütleb, et need mehed on temasse sügava jälje jätnud ning on suureks mõjutuseks ta loomingus. Õppida tuleb parimatelt ning Kiwanukat isegi võrreldakse tihti just nende artistidega.

«Minult küsiti tihti, et kuidas ma ennast kutsuksin? Mõtlesin, kas ma müüksin rohkem albumeid mõne artistinime alt. Aga ma ei taha uut nime ja olla uus Ziggy Stardust. Mina olen Michael Kiwanuka ja jään selleks,» rääkis järgmisel aastal esimest korda Eestis esinev Kiwanuka. Ta müüs mõni aeg tagasi välja oma kontsertturnee Ameerika Ühendriikides ja Kanadas, sama juhtub tõenäoliselt Euroopas.

Täna elab Kiwanuka oma unistuste elu ning eelmine aasta oli tema jaoks eriti märgiline. Tallinnas esitleb ta oma viimast albumit «Kiwanuka», mille nimetas oma perekonnanime järgi, et enda identiteeti rõhutada. Paljud tähtsad väljaanded ja muusikakriitikud leiavad, et tegu on aasta albumiga ja The Guardian kutsub seda «üheks dekaadi säravaimaks». Rolling Stone ajakiri palub sul seda albumit kindlasti otsast lõpuni kuulata. Ja see on tal alles kolmas. Kui maailmast kaoks ära kõik muusika ja alles jääks ainult seesama album – meil oleks ikkagi kõik hästi.