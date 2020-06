Jaanipäev tuleb sel aastal paljude jaoks teisiti. Suuri avalikke üritusi pole lubatud korraldada, paljud peopaigad on kinni ning rahvabände saab veebist vaadata. Teeme ülevaate tänavustest jaaniüritustest.

Reeglid

Avalikke üritusi, sealhulgas festivale ja kontserte, on lubatud korraldada, kuid neist tohib osa võtta kuni 100 inimest . Siseruumides peab jälgima, et ruumi täitumus oleks maksimaalselt 50 protsenti.

Avalikes kohtades kehtib endiselt 2+2 reegel : see tähendab, et koos tohib viibida kuni kaks inimest ning teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Nõue ei kehti koos liikuvate perekondade kohta ega kodustes tingimustes.

See tähendab, et keegi ei saa keelata pereringis lõket teha või grillida.

Kui on vaja viina võtta, tehke seda õues!

Covid-19 tõrje teadusnõukoja juht professor Irja Lutsar ütles Postimehele , et väike jaanipidu pere või sõpradega halba ei tee, kuid olla tuleks õues.

«Ohtlik on olukord siis, kui hakkab vihma sadama. Külm ja niiskus, suur seltskond väikeses maakodus loovad koroonaviiruse jaoks väga head tingimused,» hoiatas Lutsar. Samuti laitis professor maha sauna eesruumis istumise – kui on vaja viina võtta, tehke seda õues!

Tasub ka meelde tuletada, et jaanilaupäeval ehk ööl vastu 24. juunit ei kehti öörahu. See tähendab, et naabritel pole seaduslikku alust kobisema tulla, kui möll keskööl ei lakka – seda muidugi juhul, kui pidulised ühtki teist seadust ei riku.