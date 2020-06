Riigivanem Jaan Tõnissoni järeltulija Ameerikas: tavaolukorras oleksin tänaval ja protestiksin

«Viimased aastad on väga toimekad olnud. Mul on nüüd kaks poega, viie- ja 21-kuune,» rääkis sünnist saati Ameerika Ühendriikides elanud poliitiline aktivist Alexander Tonisson Elu24-le.

Tonissoni vanavanaisa oli Eesti riigivanem ja kauaaegne Postimehe peatoimetaja Jaan Tõnisson , kes 1940. aastal arreteeriti ja seejärel kadus. Tema saatus on siiani teadmata. Jaan Tõnissoni naine ja lapsed, nende seas ka Alexanderi vanaisa Heldur, pääsesid Rootsi.

Alexanderi isa on endine Stanfordi ülikooli filoloogiaprofessor Ivar Jaan Tonisson. Alex ise on töötanud ametiühinguaktivistina, kuid vahetas eelmisel kevadel ametit ning esindab nüüd tele- ja filmitööstuses võttemeeskondi ja agente. Ametinimetus on tal uhke: rahvusvahelise filmitootjate gildi (International Cinematographers Guild) lääne regiooni juht.