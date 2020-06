nublu asus viimaks oma kaubamärki registreerima ja seda ühes eriti põnevas kategoorias!

Lasteraamatu «Nublu» autor Jaan Rannap avaldas 2018. aasta sügisel Vikerraadio saates «Vikerhommik» pahameelt, et räppar tuletõrjekoeralt nime varastas: «Minu meelest see ei käi kuidagi kokku. Ma olen isegi pisut solvunud, et see noor räppar ei ole minuga üldse ühendust võtnud. Lihtsalt äkki hakkas ennast Nubluks nimetama. Võttis väikeselt koerakeselt ära tema nime.»

Turvafirmale G4S andis Rannap aga koheselt õnnistuse. «Nende idee, et Nublu oleks seotud suitsu- ja vingugaasianduritega, see sobib kõigiti Nublu kuvandiga, sest Nublu on ju oma loomusest, olemusest ning tegevusest tulenevalt raamatus tuletõrje ja tulekaitse ning taolistele hädaohtudele tähelepanu juhtija,» seletas kirjanik.



Turvafirma G4S esitas 26. juunil 2018 Patendiametile taotluse patendeerida kaubamärk «NUBLU», mis mullu aprillis ka rahuldati. Nüüd on viimaks tegutsema hakanud ka Eesti üks menukamaid artiste, kes esitas 1. juunil 2020 Eesti Patendiametile lausa kaks avaldust. Nimelt soovib räppar ära registreerida nii oma logo kui ka kaubamärgi «nublu».



Mõlemad taotlused puudutavad kauba ja teenuse klasse numbritega 25, 30 ja 41. Klass 25 alla kuuluvad igasugused rõiva esemed ja jalanõud, klass 41 puudutab aga erinevaid diskoriteenuseid, esinemisi elavaettekandena, etenduste lavastamist, produtseerimist ja muud sellist. Põnev on aga lugeda, et nii nublu nime kui ka logo tahab muusik ära patendeerida klassis 30, mis on seotud jäätistega! See vihjab, et räppar võtab Vanilla Ninjast eeskuju ja ehk sel suvel on oodata ka tema nime kandvat külma maiust.