Komöödiasarja «Kuumad 70ndad» staari süüdistatakse kolme naise vägistamises

Los Angelese prokuröride sõnul süüdistatakse Matersoni kolme naise vägistamises. Kolmapäeval avaldas Los Angelese piirkonna advokaat Jackie Lacey, et 44-aastast staari süüdistatakse väidetavate ohvrite ründamises kolmel erineval ajal aastatel 2001-2003.

Mastersoni advokaadi sõnul on mees kõik süüdistused tagasi lükanud.

Väidetavalt vägistas endine Netflixi staar 2001. aastal 23-aastase naise, samuti süüdistatakse teda ka 28-aastase naise ründamises 2003. aasta aprillis. Lisaks vägistas ta väidete kohaselt 2003. aasta oktoobri ja detsembri vahel ka 23-aastase naise.

Kolmapäeval ütles Mastersoni advokaat Tom Mesereau avalikus pöördumises, et kõik senised väited on olnud valed. «Härra Masterson on süütu ning oleme kindlad, et ta vabastatakse nendest süüdistustest, kui kõik asitõendid lõpuks ilmavalgust näevad ning tunnistajatel on võimalik ütlusi anda.»

«Arusaadavalt on härra Masterson ja tema abikaasa täielikus šokis, arvestades seda, et need kahekümne aasta tagused väited on nüüd järsku süüdistustena esitatud, aga nemad ja nende pereliikmed leiavad lohutust sellest, et lõpuks tuleb tõde ikka välja.»

«Kuumad 70ndad» staar Danny Masterson ja abikaasa Bijou Phillips 2008. aastal filmi «Kõigele jah» esilinastusel. FOTO: Scanpix/BuzzFoto.com

«Inimesed, kes teavad härra Mastersoni, teavad ka tema iseloomu ja on täiesti veendunud, et need väited on valed.»

Saientoloogide hulka kuuluv Masterson on alates 2011. aastast abielus näitleja Bijou Phillipsiga ning nende peres kasvab 6-aastane tütar Fianna Francis Masterson.