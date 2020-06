ÜLLATUS ⟩ Kristen Stewart hakkab mängima murtud südamega printsess Dianat

43-aastane Larraín sõnas kommentaariks, et printsess Diana ja prints Charlesi lugu on teda huvitanud lapsepõlvest peale. «Minu põlvkond kasvas üles muinasjuttudega, milles prints leiab printsessi, kellest saab tema naine ja hiljem kuninganna. Kui keegi otsustab, et ta ei taha kuningannaks saada ja tahab hoopiski oma elu elada, keerab see kogu muinasjutu pea peale. Mind üllatas selline otsus väga ja olen alati arvanud, et see pidi olema väga raske ning just see ongi selle filmi tuum,» selgitas režissöör. «See on enese leidmise lugu, mistõttu on ka filmi pealkiri tema neiupõlvenimi, mida ta kandis enne Charlesiga kohtumist. «See on romantiline lugu naisest, kel on rasked ajad, kuid kes leiab oma valguskiire.» Naise surmaga film ei tegele, küll aga võtab mõnevõrra teemaks Diana ja Charlesi lapsed. «Usun, et see on film, mis võiks huvitada inimesi üle terve planeedi, kuna ta oli ülemaailmselt väga armastatud ikooniline naine,» sõnas Larraín.