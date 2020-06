SUUR VIGA? ⟩ Kristen Stewart värvati printsess Diana rolli ja netirahvas pole üldse rahul

Ameerika filmitäht asub 1997. aastal kõigest 36-aastasena Pariisis autoõnnetuses hukkunud inglise printsessi mängima ambitsioonika Tšiili produtsendi ja lavastaja Pablo Larraíni draamas «Spencer» (printsessi neiupõlvenimi), teatab Deadline. Jõuliste ja süngevõitu filmide poolest tuntud režissöör lavastas muuhulgas 3 Oscarile nomineeritud «Jackie» (2016) peaosas Natalie Portmaniga ning produtseeris parima võõrkeelse filmi kuldmehikese võitnud draama «Fantastiline naine» (2017).

Linalugu keskendub ühele saatuslikule Sandringhamis veedetud jõulunädalavahetusele armastatud siniverelise elus, mil naine otsustas, et tema abielu truudusetu prints Charlesiga peab lõppema. Tegevus toimub arvatavalt 1992. aastal.

Tootmine peaks algama 2021. aasta alguses. Loo kirjutab käsikirjaks stsenarist Stephen Knight, kelle tööde hulka kuuluvad näiteks mängufilm «Locke» ja seriaal «Peaky Blinders».

Pablo Larraín FOTO: VALERIE MACON/AFP/Scanpix

43-aastane Larraín sõnas kommentaariks, et printsess Diana ja prints Charlesi lugu on teda huvitanud lapsepõlvest peale. «Minu põlvkond kasvas üles muinasjuttudega, milles prints leiab printsessi, kellest saab tema naine ja hiljem kuninganna. Kui keegi otsustab, et ta ei taha kuningannaks saada ja tahab hoopiski oma elu elada, keerab see kogu muinasjutu pea peale. Mind üllatas selline otsus väga ja olen alati arvanud, et see pidi olema väga raske ning just see ongi selle filmi tuum,» selgitas režissöör. «See on enese leidmise lugu, mistõttu on ka filmi pealkiri tema neiupõlvenimi, mida ta kandis enne Charlesiga kohtumist. «See on romantiline lugu naisest, kel on rasked ajad, kuid kes leiab oma valguskiire.» Naise surmaga film ei tegele, küll aga võtab mõnevõrra teemaks Diana ja Charlesi lapsed. «Usun, et see on film, mis võiks huvitada inimesi üle terve planeedi, kuna ta oli ülemaailmselt väga armastatud ikooniline naine,» sõnas Larraín.

Otsus peaossa Kristen Stewart värvata sündis seetõttu, et režissöör teda väga müstiliseks peab. «Kristen on hetkel maailma üks parimaid näitlejaid. Et see film hästi välja kukuks, peab sel filmil olema oma müstiline miski. Kristen suudab olla paljusid asju – ta suudab olla salapärane, haavatav, aga ka väga tugev. Seda meil just vaja ongi. Ilus on vaadata, kuidas ta stsenaariumile ja oma tegelaskujule läheneb. Ta saab hakkama millegi rabava ja intrigeerivaga. Ta on tõeline loodusjõud,» põhjendas lavastaja oma otsust.

Näitlejaid, kes on printsessi kehastanud, võib kokku lugeda ühe käe sõrmedel: neist tuntuim ja hiljutisim on Naomi Watts aastal 2013 välja tulnud draamas «Diana».

Paraku ei saanud Wattsi film head vastuvõttu, mis tuleneb vähemalt osaliselt arvatavasti sellest, et Dianat mäletatakse veel väga hästi sellisena, nagu ta tegelikkuses oli, ning tema kehastamine pole seega just lihtne ettevõtmine ning üldise heakskiidu saamine on praktiliselt võimatu ettevõtmine.

I really like kristen stewart but hasn't princess diana been through enough? https://t.co/efTXxRCD3A — جوزفين (@JosphineMamdouh) June 17, 2020

Nii on ka Larraíni otsus juba esimesel uudispäeval Twitteris kisakoori vallandanud ning

selgub, et lausa 71% lugejatest leiab, et Stewarti valik printsessi rolli on viga. Stewart saaks kõigele lisaks olema esimene ameeriklanna, kes inglise siniverelist mängib, mis tähendab, et peale altkulmulise Diana-pilgu tuleks tal näha ränka vaeva, et suuta ehedat aktsenti järele aimata, rääkimata muudest nüanssidest. Jääb vaid loota, et salapära, mida režissöör Stewartis näeb, veab välja.