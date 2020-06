Eksnõunik: Trump arvas, et Soome on Venemaa osa

Trumpist rääkivas raamatus on mainitud ka Soomet, teatab nytimes.com. Boltoni väite kohaselt ei teadnud Trump, et Soome on iseseisev riik, vaid arvas, et osa Venemaast.

Raamat kirjeldab, kuidas Trump oli seda küsinud nõunik John F Kellylt, saades talt vastuseks, et Soome on Põhja-Euroopa riik, mis on iseseisev.

Ei ole teada, millal Trump seda Kellylt küsis, kuid Kelly oli 2017. aastal lühiajaliselt USA julgeolekuminister, varsti pärast seda nimetati ta Valge maja personaliülemaks. Kelly lahkus ametist 2. jaanuaril 2019.

Trump teatas 2018. aasta detsembris, et Kelly lahkub Valgest Majast järgmise aasta alguses.

Valge Maja personaliülem John F Kelly 19. oktoobril 2017 pressikonverentsil. FOTO: Pablo Martinez Monsivais/AP/Scanpix

Trump ja Soome president Sauli Niinistö kohtusid esimest korda 2016. aasta detsembris ehk kuu aega pärast seda, kui kinnisvaraärimehest Trump oli võitnud presidendivalimised.

Trump ja Niinistö on kohtunud kokku kolmel korral ning seega pidi Trump lõpuks saama aru, et ta külaliseks on iseseisva riigi president.

Soome president külastas Valget Maja 2017. aasta augustis. See visiit ei kulgenud viperusteta, sest Trumpi väitel olevat Soome tahtnud USAlt osta Boeingu hävituslennukeid. Niinistö aga teatas pärast nende ühist pressikonverentsi, et see teade ei vasta tõele.

Juulis 2018 olid Trump ja Venemaa president Vladimir Putin Helsingis Soome presidendi külalisteks. Trump tekitas ka siis skandaali öeldes, et USA luureorganite andmed on valed ja Venemaa ei sekkunud USA 2016. aasta valmistesse.

Trump ja Putin kohtusid Helsingis nelja silma all ning ühtegi nõunikku juures ei olnud. Kohal oli vaid Trumpi tõlk, kes tõlkis Putini öeldut USA presidendile. Seda kohtumist arutati 2019. aastal USA Kongressis, kus demokraadid nõudsid Valgelt Majalt detailset infot kohtumisel räägitu kohta.

Trump ja Niinistö kohtusid veel 2019 Washingtonis, ja ka siis saatis nende kohtumist skandaal. Trump kasutas kohtumisele järgnenud pressikonverentsil karme sõnu oma poliitilise rivaali John Bideni kohta, kuid «tulistas» ka väiteid, mis jätsid temast ignorandi mulje ning mille nii USA kui teiste riikide meedia ümber lükkas.

USA presidendi Donald Trumpi ja Soome presidendi Sauli Niinistö kohtumine 2. oktoobril 2019 Washingtonis Valges Majas. FOTO: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Pressikonverents lõppes ootamatult, kui USA uudistekanali CNN reporter küsis, et kas Trump usub, mida räägib.

Boltoni raamat on USAs esimene, milles avalikustatakse Trumpi ajal Valge Majas toimunut. Raamatus on veel väide, et Trump toetus 2016. aasta valimiste ajal Hiinale, olles helistanud Hiina presidendile Xi Jinpingile ja palunud tal aidata Hiinas USA põllumajandustooteid müüa. Trumpi eesmärgiks oli, et USA põllumajandusosariigid hääletaksid tema poolt.

Trumpi valitsus on üritanud keelata Boltoni raamatu ilmumist, kuna nende arvates ohustab see USA julgeolekut.

John Bolton oli Trumpi julgeolekunõunik aprillist 2018 kuni septembrini 2019, mil Trump ta erimeelsustele rõhudes vallandas.

Endine julgeolekunõunik John Bolton esinemas 17. veebruaril 2020 Põhja-Carolinas Duke'i ülikoolis. FOTO: JONATHAN DRAKE/REUTERS/Scanpix

Bolton oli ka varasemate USA presidentide Ronald Reagani (võimul 1981 - 1989) ja George W Bushi (võimul 2001 - 2009) ajal mõjuvõimas riigiametnik.