Verised arveteõiendamised allilmategelaste vahel pole viimastel kümnenditel enam väga sagedased, kuid paraku pole need ka täiesti 90ndatesse jäänud. Nii šokeeris Eesti ühiskonda 2017. aastal topeltmõrv, mis on kui kinolinalt välja astunud. Me lähme rännakule põrandaalusesse pokkeriklubisse, kust ei puudu ei alkohol, katuserahad, kokaiin ega ka julmad mõrvad.