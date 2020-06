GALERII ⟩ Vaata, mis toimus uue Eesti sarja võtetel, mille peaosas Mirtel Pohla

Sarja stsenarist Martin Algus sõnas, et eriolukorra tõttu tõmmati märtsis pidurit täpselt päev enne planeeritud võtete algust ja oluliselt keerulisem oleks olnud, kui võtted oleks pidanud poole pealt peatama. «Töö sellegipoolest seisma ei jäänud ja meeskonnaga saime jätkata näiteks asukoha otsimiste ja kinnitamistega ning mulle andis see võimaluse ka stsenaariumit lihvida. Jätkasime kõigega, mis ei eeldanud inimeste kogunemist.»

«Valguses ja varjus» on Elisa uus kodumaine draamasari, kus hargnevad põnevad saladused, ootamatud keerdkäigud ning südamlikud seigad elust enesest. «Tegemist on kaasaegse ja terava eneseotsingulooga, ootamatu armastuslooga ja ka looga leppimisest, milles erinevad maailmad läbi kokkupõrke lõpuks ühte põimuvad. Lisaks on sarjal varuks ka tõeliselt üllatavaid keerdkäike,» lisas stsenarist Martin Algus.