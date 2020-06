Van Goghi ja Gaugini haruldane bordelle kirjeldav kiri müüdi oksjonil 210 000 euroga

Teisipäeval Pariisi Drouot' oksjonimajas toimunud oskjonil ostis kirja Vincent van Goghi fond, vahendas BBC.

Kunstnikud kirjutasid kirja oma sõbrale, prantsuse maalikunstnikule Emile Bernard'ile, 1888. aasta lõpus.

Selles kirjeldatakse koos elamist ja töötamist Prantsuse linnas Arles. Maailmakuulsad postimpressionistid van Gogh ja Gauguin kirjeldasid kirjas, et on veendunud, et nad juhivad kunsti suurt renessanssi.

Kunstnikud täitsid oma kunstilise nägemuse Arlesis, kuid pärast mitmekuulist koosveetmist lõppes nende sõprus kohutavalt ja Gauguin lahkus.

Kiri oli dateeritud ja allkirjastatud 1. – 2. novembril 1888 ehk mõned nädalad enne seda, kui van Gogh sai närvivapustuse ja lõikas oma vasaku kõrva maha.

Hollandi kunstnik võttis endalt elu 1890. aastal.

Vincent van Gogh autoportree. FOTO: Caters News Agency/Scanpix

Amsterdami van Goghi muuseum, kus kirja selle aasta lõpust rahvale näitama hakatakse, teatas, et see on ainus kirjavahetus, mida van Gogh kunagi teise kunstnikuga on pidanud.

Muuseum kirjeldas kirja kui kõige olulisemat van Goghi kirjutatud dokumenti, mis oli senini erakätes.

Drouot' oksjonimajast lisati, et kiri oli «erandlik» seetõttu, kui kindlalt kunstnikud seal kirjeldasid seda, et nende maal tekitab kunstis revolutsiooni.

Oksjonimaja sõnul olid van Gogh ja Gauguin täiesti teadlikud, et nende kunst tähistab pöördepunkti ja seda mõistavad ainult tulevased põlvkonnad.

Van Goghi muuseumi direktor Emilie Gordenker väljendas siirast põnevust selle üle, et muuseum sai niivõrd olulise kirja endale.

«Oleme rõõmsad ja väga tänulikud, et Vincent van Goghi fond võimaldas meil kollektsiooni lisada nii tähelepanuväärse kirja, eriti neil väljakutsuvatel aegadel,» ütles Gordenker.

Vincent van Gogh' ja Paul Gauguini kuulus kiri FOTO: Reuters / Scanpix

Mida kunstnikud kirjutasid?

Kunstnikud annavad kirjas kordamööda ülevaate oma viibimisest Arlesis, kus nad töötasid ühe maja üürikorteris.

«Nüüd on miski, mis teid huvitab - oleme teinud mõned ekskursioonid bordellides ja on tõenäoline, et lähme lõpuks sageli sinna tööle,» kirjutas van Gogh neljaleheküljelises kirjas.

«Praegu on Gauguinil pooleli lõuend samast öökohvikust, mida ma ka maalisin, kuid temal on see koos lõbumajades nähtud figuuridega. See tõotab kujuneda ilusaks asjaks.»

Kuigi kiri oli suunatud nende sõbrale, oli see ka dialoog van Goghi ja Gauguini vahel, kes jagasid oma esimesi muljed koos töötamisest.

Paul Gauguin Pariis 1891. FOTO: akg-images / scanpix

Van Gogh kirjeldas kirjas Gauguini kui rikkumata olendit, kellel on metsalise instinktid.

«Gauguini puhul on ambitsioonide ees eelis verel ja seksil,» lisas van Gogh.

«Kuid aitab sellest, teie olete temaga lähemalt saanud koos olla kauem kui mina, tahtsin teile lihtsalt rääkida mõne sõnaga esmamuljetest,» lisas van Gogh.

Gauguin avaldas oma mõtteid kirja kolmandal ja neljandal leheküljel.

«Ära kuula Vincenti, nagu sa tead, on tal kalduvus kõike imetleda ja selle tõttu olla järeleandlik,» kirjutas Gauguin.