Portugali politsei keeldus andmast Saksa politseile Madeleine McCanni kadumisjuhtumi DNA asitõendeid

Tegemist on süljega, mis leiti Praia da Luzi suvituskorterist voodist, kus Madeleine McCann enne kadumist magas, teatab thesun.co.uk.

Saksa politsei loodab selle sülje abil tõendada, et Madeleine’i kadumise taga on kahtlusalune sakslane, kes praegu kannab vägistamise ja narkokuriteo eest karistust Saksamaa Kieli vanglas.

Saksa meedia teatel on selleks kahtlusaluseks 43-aastane Christian Brückner.

Itaalia Milano politsei 2018 avaldatud foto sakslasest Christian Brücknerist, kes peeti seal narkokaubanduses kahtlustatuna kinni. Sakslane on nüüd kahtlusalune Briti tüdruku Madeleine McCanni kadumises FOTO: -/AFP/Scanpix

Portugali politsei teatel ei pea nad süljeproovi Saksa kolleegidele andma, kuna sellel ei ole Madeleine McCanni kadumisjuhtumi uurimisega seost ja see ei vii uurimist edasi.

Portugali politsei esindaja kinnitusel näitasid nende testid, et see sülg ei ole sakslasest kahtlusaluse oma ja seega on mõttetu seda uuesti testida.

«Meie jaoks on sakslaste suhtumine solvav, kuna nad tahavad jätta muljet, et meie krimilaborid ei ole tasemel. See on väga arrogantne käitumine,» lisas esindaja.

Osa Portugali uurijaid viitas Portugali seadusele, mille järgi on krimijuhtmis asitõendiks oleva süljeproovi saatmine välismaale ebaseaduslik.

Saksa prokurör Christian Wolters on olnud kriitiline Madeleine McCanni kadumise algse uurimise suhtes, mille viis 2007 läbi Portugali kriminaalpolitsei.

Kolmas osapool Madeleine’i juhtumi uurimisel on Briti politsei, mille esindaja Peter Bleksley sõnul kahjustab Saksa ja Portugali politsei vaheline vaen uurimist.

Saksa politsei teatel on neil kindlad andmed, et Madeleine McCann on surnud, kuid kuna uurimine kestab, siis ei saa nad neid avalikustada.

Kolmeaastane Madeleine McCann kadus 3. mail 2007 Portugalis Algarves Praia da Luzis suvituskorterist, kus ta koos oma kskikutest õe ja vennaga magas.

Vanemad Kate ja Gerry McCann olid lähedalasuvas restoranis einestamas ja käisid lapsi iga poole tunni tagant vaatamas. Kui ema Kate McCann läks neid kell 22.00 kontrollima, oli Madeleine kadunud.

Kui last lähedusest ei leitud, kutsuti politsei.

Portugali ja Briti politsei on tüdruku kadumist uurinud aastaid, 2017 kaasati ka Saksa politsei, kui selgus, et tüdruku kadumisega võib olla seotud sakslane.

Uurimine kestab seni.