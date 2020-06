DRAAMA JÄTKUB ⟩ Johnny Deppi kohtupaberitest selgub, et ta eksnaisel oli kolmekas Elon Muski ja ühe väga kuulsa supermodelliga

Briti supermodell Cara Delevingne ning Lõuna-Aafrika päritolu leiutaja Elon Musk on kistud skandaali, sest 57-aastane Depp avaldas kohtudokumentides, et tema eksabikaasal oli nende kahega afäär. Depp nõuab Amberilt kohtus laimamise eest ka 50 miljonit dollarit valuraha.

Depp esitas kohtuhagi naiste vastu pärast seda, kui Heard väitis väljaandele Washington Post, et ta on koduvägivalla ohver. Kuigi Deppi ei nimetatud artiklis nimepidi, pöördus ta kohtusse, sest nende väidete põhjal jäi mulje, nagu oleks ta vägivallatseja.

Daily Mail kirjutab, et Deppi sõber ja naaber on esitanud ka tõendid, et Delevingne, Heard ja Musk hullasid kolmekesi Deppi Los Angeleses asuvas katusekorteris 2016. aasta lõpus, mil Depp ja Heard olid äsja lahku läinud.