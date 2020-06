VIDEO ⟩ Elina Born avaldas koos villemdrillemiga suvise ühissingli ja see on «niiea»

Loo esialgne demo vajas väga juurde feminiinsemat täiendust ja Villemi meelest on Elina Borni puhul tegemist ühe parima Eesti naislauljaga: «Elinal on super hääl ja see sobis ideaalselt sellesse loosse kontrastiks. Ma alguses ei julgenud temaga ise ühendust võttagi, aga nüüd hea meel, et ta kohe nõus oli.» Villemile on tegu esimese n-ö duetiga.