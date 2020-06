USKUMATULT LAHKE ⟩ Genka üllatav žest fännile: osta EHHFi pilet ja pruudile lilli!

Kevini sõnul oli see väga ootamatu, et räpilegend asja nii tõsiselt võttis. «Kuna Genka oli seal isa rollis, siis ütlesin naljaga, et paps, anna taskuraha,» kirjeldas Kevin Elu24le. «Ei oodanud sellist asja,» tunnistas ta raha saamise kohta.

Eesti räpi üks pioneere Genka on Twitteris väga aktiivne. @paksbasilio-l on tervelt 61 000 jälgijat. Samal teisipäeval teatas ta rõõmusõnumist, et Eesti Hip-hopi Festival siiski toimub, kuigi täpsem piletiinfo on veel tulemas.