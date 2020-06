Vene oligarh käib meeletute summade pärast eksabikaasaga kohut

Briti kohtunik otsustas aastal 2016, et Tatianale kuulub 41,5 protsenti ärimees Farkhad Akhmedovi miljardilisest varast. Väljaande The Sun andmete kohaselt peaks naine abielust lahkuma 453 miljoni naelaga, kuid seni on ta sellest saanud vaid viis ja härra Akhmedov pole vabatahtlikult sentigi maksnud.



Vene oligarh ütles, et kuna tema ja ta eksabikaasa pole britid ning nad isegi ei abiellunud Suurbritannias, siis ei tohiks nende lahutuse kohta briti kohtunik otsust langetada. Tatiana on juriidilist abi otsinud nii Suurbritannias kui ka välismaal, et saada end avaldusesse kogu raha ja varad. Kohtuniku sõnul peaks Tatiana saama endale nii Farkhadi jahi kui ka 115 miljoni naela väärt kunstikogu. Mõlemad kuuluvad hetkel Liechtensteinis asuvale usaldusfondile.