SKANDAAL ⟩ Rootsi lastekaitse võttis vene perelt üheaastase beebi: lapsel on depressioon

Rootsi lastekaitse otsus võtta väike Liza oma vanemate käest ära on toonud meediatormi ja kisub diplomaatiliseks tüliks. Vene lasteombudsman läks koguni Vene saatkonda kohale.

Vaid 1-aastasel Lizal on sünnist saati olnud seedimisega probleeme. Rootsis elades kinnitasid arstid vanematele, et see on kolibakterist ja kasvab välja.

Kui asi ei paranenud, mindi aga beebiga koju Tšerepovetsisse. Venemaal leidsid arstid, et Liza on hoopis lehmapiimale allergiline. Nii asendas ema Elena Šiškina kõik piimatoidud ning probleem leeveneski kiiresti.

Politsei ja lastekaitse ukse taga

Vene arstide juhised ei leidnud aga Rootsi tagasi minnes head vastuvõttu. «Ametnikud hakkasid meil kodus käima. Jälgisid, kuidas ma last hoian ja söödan,» meenutas ema. «Laps on depressioonis ning ema ei saa selle märkidest aru,» oli Elena sõnul ametnike järeldus. Rootsi ametnike sõnul oli last vene reisi käigus ka vähe toidetud.

Liza ema Elena. FOTO: Kuvatõmmis

Praeguseks on Liza juba päevi lastekodus veetnud. «Sõin, kui uksekell käis. Midagi aimamata avasin ukse - seal on kolm politseinikut ja sotsiaaltöötajad,» kirjeldas ema. Nad tulid Lizat ära viima.

«Asjade pakkimiseks anti viis minutit,» väitis Elena. «Hetkel me ei tea, kus Liza on. Kohus otsustas meie selja taga lapse hooldusõiguse ära võtta,» sõnas ta meediale.

Psühholoog Larissa Sazanovitš kinnitas, et nii vara saab depressioon areneda ainult väga äärmuslikel juhtudel. «Seda seostatakse ema surma või mõne muu tähtsa inimese kaotusega,» selgitas ta.

Samuti on Vene meedia väitel Rootsis üritatud emal diagnoosida Münchauseni sündroomi. See seisneb lapsele tervisekahjude tekitamises või nende välja mõtlemises, et vanem end vajaliku, kontrolliva ja kasulikuna tunneks.

Süüdistused inimkaubanduses

Tüli on juba jõudnud ka diplomaatilisele tasemele. Vene lasteombudsman Anna Kuznetsova läks koguni saatkonda kohale, et konsulaarabi palvele vastata. Ta lubas osaleda kõikidel Lizat puudutavatel kohtuistungitel.

Liikumise «Vene emad» juht Irina Bergset ütles meediale, et selle taga on aga sisuliselt inimkaubandus. «Äri lastega õitseb,» süüdistas ta. «Aastane kena tüdruk, kes veel emakeelt ei räägi, on imeline kandidaat.» Aktivisti väitel on Rootsis selliste vastu nõudlus suur.