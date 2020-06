Rahata jäänud artistid Seto jaanitule korraldaja tempudest: vabandused, süüdistused, kadus kui vits vette

Imre Termonen on juba aastaid väga aktiivselt kontserte ja festivale korraldanud. Mehel käivad aga needusena kannul tülid, millesse ta satub - kord kohalikega, kord esinejatega.

Nüüd on välja hõigatud, et Seto Jaanituli toimub ka sel suvel. Üritusega seostatakse taas Termoneni. Seepärast on mitmed muusikud ja kontsertidega seotud inimesed hakanud meenutama Termoneni hingel lasuvaid patte.