Dopingut tarvitanud Soome suusalegendi eksnaine: jah, ma teadsin

«See on testament, mida ma kunagi ei uskunud, et pean kirjutama. Mind valdab kohutav kurbus. Süda on murtud ja valu suurust ei ole võimalik sõnadesse panna. Suur osa maailmast purunues 28. veebruaril 2001, kui sain teada, et olen andnud Lahti MMil positiivse dopinguproovi. Elu kõige hullem õudusuneneägu oli alanud,» kirjutas Myllylä.