Usutaganejast Vene preester okupeeris kloostri

Preester Sergei Romanov otsustas keelu tõttu okupeerida Sredneuralski kloostri, millest lahkusid abt ja neli nunna, teatab cnn.com.

Kloostri turvateenistuse töötajad jäid sinna ja Vene meedia teatel toetavad nad preester Romanovit.

«Ma ei lahku. Võimud ja kirikujuhid peavad siis tulema politsei ja sõjaväega, et mind välja lüüa. Mul on kirst, mul on rist ja mul on naelad. Ootan, mida võimud otsustavad,» teatas püha isa video vahendusel. Ta seljataga seinal oli näha Nõukogude Liidu kunagise diktaatori Jossif Stalini portreed.

17. juunil hakkasid kloostrisse voorima palverändurid, kes soovisid preester Sergei Romanovit näha ja tema jumalateenistustel osaleda.

Jekaterinburgi võimude palvel läksid kloostrisse ka politseinikud, kuid nad ei täheldanud seaduste rikkumisi.

Õigeusu kiriku juhid määrasid uue kloostrijuhi, kuid kloostri vallutanud püha isa tõttu ei ole ta saanud veel tööd alustada.

Venemaa õigeusu kiriku juhtkond teatas aprillis preester Sergei Romanovile, et ta ei tohi enam jutlusi pidada ja jumalateenistusi läbi viia, kuna ta jutlused on vastuolulised ja ta eitab koroonaviirust.

Püha isa seisukoht on, et eriolukorra tõttu kirikute sulgemine oli vale ja need, kes seda tegid, on neetud. Preester Romanov kutsus usklikke üles eirama kirikujuhtide määrust mitte koguneda lihavõtete ajal jumalateenistustele.

Renegaadist püha isa saadeti siis Sverdlovskis asuvasse väikesesse kloostrisse, kuid ta ei sulgenud oma suud, postitades igapäevaselt internetti videoid oma seisukohtadega.

Preester teatas ühes videos, et Venemaa võimud tahava oma kodanikke panna «saatana elektroonilisse vanglasse», viidates sellega koroonapandeemia isolatsiooni ajal kasutusele võetud elektroonilistele isikut tõendavatele dolkumentidele.

Tema seisukoht on ka see, et venelasi kontrollitakse tapvate elektronkiipide ja tehisintellekti abil, tuues ettekäändeks vaktsineerimise.

Õigeusu kiriku juhid teatasid, et preester Romanovi seisukohad ei kajasta Jekaterinburgi diötseesi seisukohti.

Nad keelasid tal risti kandmise ja kirikukohus otsustab ta edasise saatuse.

Jekterinburgi politsei käivitas uurimise, kas preester Romanovi jutlused levitasid inimeste tervislikku seisundit kahjustada võivat informatsiooni ja kas tema valeinfo tekitas inimestevahelisi pingeid.

Inimõigusorganisatsiooni Transparency International Venemaa osakonna juht Ilja Šumanov sõnas, et preester Romanov võib põhimõtteliselt okupeerida Sredneuralski kloostrit oma elu lõpuni, kuna tegemist on isemajandava autonoomse üksusega. Ta võrdles seda Vatikaniga, seal on suur farm, kool, haigla ja surnuaed.

Usutaganejast püha isa on ka varem Venemaa õigeusu kiriku juhtidele peavalu tekitanud. Möödunud aastal teatas ta, et varsti saabub antikristus, kes on semu Venemaa presidendi Vladimir Putiniga.

Lisaks kritiseeris ta Jekaterinburgi õigeusukiriku juhte, kes tahavad ehitada hoolimata kohalike elanike vastuseisust uue kiriku.

Vene meedia teatel oli Sergei Romanov 1990. aastatel kurjategija, kes kandis isegi vanglas karistust. Ta toetajad eitavad seda, viidates sellele, et ta õppis politseinikuks ja töötas politseinikuna.