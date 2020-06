SEL SÜGISEL ⟩ «Harry Potteri» ja «Troonide mängu» staarid müttavad Eesti metsades Hitleri jäänustega

Film kannab pealkirja «Matus» («Burial») ning leiab aset teise ilmasõja viimseil päevil, tõsieluga sel aga sellegipoolest palju pistmist pole. Loo keskmes on rühm vene sõdureid, kelle kätesse on usaldatud ohtlik ülesanne – toimetada Stalini valdusse Hitleri maised jäänused, et natsiliidri saatus igaveseks saladuskatte alla matta. Sõdureid juhib nende Moskva-teekonnal naisohvitser Brana Vassiljeva (keda kehastab tõusev iiri ekraanitalent Niamh Algar ), kes langeb koos meestega mõrvarlike sakslastest partisanide küüsi, ähvardades kogu ettevõtmise veriselt nurjata.

Valdavalt brittidest koosnevas filmitiimis on juhtohjad produtsent Matthew James Wilkinsoni käes, kelle käe all on valminud biitlite muusikal põhinev «Eile veel». Produtsent Wilkinsoni sõnul on filmi keskne sõnum see, et tõe mahasalgamine lubab kurjusel end taasluua, ning näeb, et just praegusel keerulisel hetkel maailma ajaloos peaks säärane mõte kõlapinda saama.