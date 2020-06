JAANIPÄEVA ARMURÕÕMUD ⟩ Vanad eestlased olid suvisel pööripäeval uljamad titetegijad kui tänapäeva noored

Jaanipäeval armsamaga sängis hullamine võib tähendada seda, et järgmise aasta märtsi lõpus või aprilli alguses sünnib paarile laps.

On see siis oodatud beebi või armutuhinas kogemata alguse saanud uus ilmakodanik, aga statistikaameti andmebaasidest uurides selgub, et näiteks viimase kümne aasta jooksul on nii märtsis kui ka aprillis sündinud Eestis keskmiselt veidi üle tuhande lapse kuus.

Ja siinkohal kinnitas statistikaameti juhtivanalüütik Alis Tammuri, et enam ei mängi puhkused ja pühad laste eostamisel suurt rolli.

«Tänapäeval on saadaval lai valik tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid ja seetõttu on lapsesaamine enamasti planeeritud,» kinnitas ka Pelgulinna sünnitusmaja sünnitusosakonna ämmaemandusjuht Liis Jõgis.

«Perelisa planeerimine sõltub ennekõike lapsevanemate soovist, valmisolekust ja kindlustundest,» lisas Jõgis.

Kui aga piiluda pisut statistikat, siis võib arvata, et igal aastal saab Eestis jaanipäevaaegsest sõnajalaõie otsimisest alguse umbes paarisaja lapse sünd.

Näiteks sündis statistikaameti andmetel tänavu märtsis 1087 last ja aprillis 1044 last. Kui aga arvestada, et beebi võib otsustada sündida juba raseduse 38 nädalal või lasta oma saabumist oodata kuni 42 rasedusnädalani, siis robustne arvutus näitab, et nii märtsi teise poole kui ka aprilli esimesel poolel sündinud beebid võivad olla eostatud just jaanipäeva paiku.

Viimase kümne aasta märtsi ja aprilli sündimuse statistikat vaadates selgub, et kõige rohkem potentsiaalseid jaanilapsi sündis 2011. aastal. Toona nägi märtsis ilmavalgust 1257 beebit ja aprillis 1202 beebit.

Kõige lapsetegemise vaesemad juuni ja juuli on uute ilmakodanike sündide arvu vaadates olnud aga just 2016. aastal, sest statistikast selgub, et 2017. aasta märtsis ja aprillis sündis viimase kümne aasta võrdluses kõige vähem lapsi (märtsis 1075 ja aprillis 1023).

Tänavu märtsis ja aprillis sündis võrreldes varasemaga samuti vähem lapsi. Märtsis ulatus sündide arv 1087ni ja aprillis 1044ni.

Muutus märtsi ja aprilli sündide osas algas Alis Tammuri sõnul alles enam kui 20 aastat tagasi. «Kui alguses tundus, et sündide sesoonsus hakkas kaduma, siis praeguseks näeme, et see lihtsalt muutus,» ütles Tammuri.

Tammuri sõnul on ajalooliselt Euroopa sündimuse mustrit iseloomustanud sündide suurem hulk aasta alguses, enamasti kevadel. Ülejäänud aasta jooksul on aga sündide arv olnud madalam. Erandiks on vaid september, kus samuti sünnib rohkem lapsi.

Kui vaadata kuude lõikes Eestis toimunud sünde perioodil 1930–1939, siis on näha, et keskmisest sündis rohkem lapsi kevadel, eriti märtsis ja seejärel septembris.

Tammuri sõnul on üks selline teooria lihtsalt see, et märtsi sündide arvu mõjutaski just jaanipäev, mis on üheksa kuud enne märtsi.

Sama muster jätkus Tammuri sõnul ka Nõukogude Eestis, kui sündis rohkem lapsi samuti kevadkuudel märtsist kuni maini, tipuga aprillis.