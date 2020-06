Hobidetektorist leidis «Tähesõdade» staari merre kukkunud abielusõrmuse

Rufus Wright , kes on paljudele tuttav filmidest «Rogue One: Tähesõdade lugu» ja «007: Veidi lohutust» otsustas enda sõnul juuni alguses Inglismaal Frintonis rannas ujuma minna, kui ootamatult libises mehe abielusõrmus lainetes hullates sõrmest, vahendas BBC.

«Ma ei teadnud, et Rufus on näitleja, kui pakkusin, et aitan sõrmuse üles leida. Ütlesin vaid, et selle leidmise tõenäosus on ilmselt miljon ühest, kuna sõrmus kadus meres,» selgitas Ferguson.