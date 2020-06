Internetikelmid petsid viielt eestlaselt välja ligi 100 000 eurot

«Mõnikord ei ole inimene teadlik, et ta on langenud kelmuse ohvriks, ja sellepärast ei pöördu ta ka politseisse,» selgitas Tambre.

Näiteks pakutakse Tambre sõnul osa võtta hinnalise auhinna , näiteks iPhone’i , loomisest, makstes osalustasu. «Inimene maksab ära ja talle jääb mulle, et ta osaleski loosimises, kuid lihtsalt ei võitnud, tema jaoks on see lugu sellega lõppenud, lisas Tambre.

Teine variant on see, kui tuleb teade, et inimene on võitnud midagi, kuid auhinna kättesaamiseks peab «võtja» tasuma postikulu. Tambre sõnul on ette tulnud juhtumeid, kui inimene tasub «postikulu» ära ja pöördub «mängukorraldaja» poole küsimusega, miks ei ole auhind saabunud.