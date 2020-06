Kaitsmaks Putinit koroonaviiruse eest, pandi sõjaveteranid karantiini

Kaitsmaks Putinit koroonaviiruse eest, saadeti veteranid kuurorti, kus nende tervist kontrollitakse ja kus nad karantiinis on, teatab bloomberg.com.

80 sõjaveterani on Moskva lähedal enne 24. juuni paraadi 14 päeva karantiinis. Sealt transporditakse nad Punase väljaku tribüünile, kus on ka Venemaa president.

Kremli esindajate sõnul näitab pensionäride karantiini panemine, et ametnikud teevad kõik, kaitsmaks Putinit ohtliku viiruse eest, millesse nakatusid Venemaa peaminister Mihhail Mišustin ja Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov. Nad mõlemad on nüüdseks paranenud.

Karantiini panemine kaitseb ka sõjaveterane, kes oma vanuse tõttu on koroonaviiruse riskirühm.

Kremli teatel on kasutusele võetud kõik vajalikud ettevaatusabinõud, sest lisaks Putini tervisele on tähtis ka veteranide tervis.

Putin on koroonapandeemia ajal olnud oma Moskva lähedases residentsis isolatsioonis. Putinit ta elukohas või Kremlit külastavad isikud peavad läbima spetsiaalse sisenemiskoridori, mille küljed ja lagi piserdavad sisenejatele desinfitseerimisvahendit.

Venemaa opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi, kes on silmitsi uue kriminaalasjaga, kuna ta väidetavalt laimas sõjaveterani, nõunik Leonid Volkov kritiseeris sotsiaalmeedias veteranide karantiini panemist, nimetades seda Putinile soodsaks propagandaks.

Venemaa on koroonaviiruse nakkuse saanuid üle 569 000, viirushaigus on võtnud elu 7841 inimeselt ja paranenud on rohkem kui 324 400 inimest.