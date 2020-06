Hoia alt, nublu! Eesti Laulu hurmur Jaagup Tuisk hakkas räppima

Sarnasus nubluga pole teistelgi kõrvust mööda läinud. «Too much (liiga palju) nublulikku, mis on veidi häiriv, aga mudu normulks biit!» kritiseeris üks. «See on hea laul, aga ma ei hinda seda, et kasutad nublu räppimisstiili,» nõustus teinegi. Samas pole põhjust salata, et nublu on hetkel Eesti hinnatuim räppar, nii et miks mitte temast õppust võtta!