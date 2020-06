«Teinekord on armuleek sul nina all ja lähemalgi veel, aga sa ise ei oska seda näha. Siit ongi soovitus vallalistele selleks suveks: tee silmad lahti, hakka armastust ja seda erilist inimest lõpuks märkama. Ta võib sul nina all seista.» - Kethi Uibomägi