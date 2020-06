«Kodutunde» produtsendi Kristi Loigo vastus süüdistustele: need on ennatlikud, alusetud ning põhjendamatud

Kanal 2 lõpetas Loigoga koostöö, kuna kahtlustatakse, et heategevusliku saate jaoks kogutud raha pole läinud täies ulatuses sihtotstarbeliselt abivajajate aitamiseks. AS Postimees Grupp plaanib seetõttu ka politsei poole pöördumist.

Teiseks, vastab samuti tõele, et Kanal 2 on soovinud «Kodutunde» annetusrahade kasutamise osas aruandlust. Oleme edastanud kanalile sellekohase kulutabeli, mida Kanal 2 on palunud täpsustada algdokumentidega. Olen pöördunud oma raamatupidaja poole, kes vastavad kuludokumendid koondaks, et saaksin need Kanal 2-le ka edastada. Paraku ei pidanud Kanal 2 vajalikuks meie poolt koondatavate ja edastatavate algdokumentide äraootamist ega nendega sisulist tutvumist, vaid selle asemel on avaldatud «Kodutunde» ja saate produtsendi mainet oluliselt kahjustavaid ja alusetuid etteheited.