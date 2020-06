Elon Musk eitab grupiseksi Johnny Deppi eksnaise ja supermodelliga

57-aastane Johnny Depp esitas oma eksabikaasa 34-aastase Amber Heard i vastu kohtuasja, kus nõuab naiselt 50 miljoni dollari suurust hüvitist, kuna Heardi väitis omakorda, et Depp vägivallatses naise kallal, vahendas Vanity Fair.

Nimelt esitas Deppi sõber ja naaber ning Heardi parima sõbranna Raquel Pennington i eksabikaasa Josh Drew kohtule tõendid, et Cara Delevingne , Heard ja Musk hullasid kolmekesi Deppi Los Angeleses asuvas katusekorteris 2016. aasta lõpus, mil Depp ja Heard olid äsja lahku läinud.

«Cara ja mina oleme sõbrad, kuid me pole kunagi olnud intiimsed. Ta kinnitaks seda,» sõnas USA tehnoloogiagigant Musk.

«Samuti soovin ma veel kord kinnitada, et Amber ja mina hakkasime kohtamas käima alles umbes kuu pärast tema lahutuse sisseandmist,» lisas Musk.

«Põhjus, miks Elon Musk kordab avalikult, et ta ei hakanud Amber Heardiga kohtuma alles 23. juunil 2016, ehk üks kuu pärast abielulahutuse esitamist, on lihtne. Ülekaalukad ütlused ja muud tõendid viivad sellele, et Elon Musk kohtus Amber Heardiga 2016. aasta mais,» ütles Deppi advokaat Adam Waldmani Vanity Fairile.