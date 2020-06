Seto muusikud: skandaalse Imre termoneni korraldatud jaanipeol kehtisid džungliseadused

Käre küla Seto jaanipeo korraldaja Imre Termonen on muusikute hulgas ammu kurikuulus. Hiljutises artiklis avaldasime, et grupis «Muusikute infovahetus» hoiatatakse selgesõnaliselt artiste, et kogenematumad end selle korraldajaga ei seoks.

Korraldaja on veel aastate eest võlgu mitmetele esinejatele ja tehnikainimestele. Räägitud on summadest nagu 7000 eurot valgus- ja helitehnika eest. Samuti on Termoneniga seotud üritustel sagedane, et registreeritud artistid jäävad kontserdivõimalusest viimasel hetkel ilma.

Telefon kõrva ääres, nägu punane

Nedsaja Küla Bändi vedava lõõtsamehe Toomas Valgu sõnul oli ka nende kogemus Käre küla Seto jaanidelt väga veider.

Esimeseks ohumärgiks oli Valgu sõnul 2018. aasta peaesineja Ruslana kontserdi ärajätmine. «See tegi meidki ettevaatlikuks ja seadsime omapoolseks tingimuseks et saame esinemistasu kätte enne lavale minekut,» meenutas ta.

Raha ei olnud aga ainus probleem. Kui mehed festivalile jõudsid, oli üritus omaenda kavast tervelt kaks tundi maas. «Peakorraldajat Imre Termoneni oli telefoni teel raske tabada,» meenutas Valk toonaseid muljeid. «Vahel võis teda näha siia-sinna tormamas, telefon pidevalt kõrva ääres ja nägu punane.»

Imre Termonen. FOTO: Virumaa Nädalaleht

Muusiku hinnangul on asjas süüdi Termoneni soolokorraldus. «Nõutud ja segaduses olid ka teised artistid lava taga. Lavamänedžeri, kes bändidega lava taga suhtleks, esinemisi korraldaks ja ajagraafikut jälgiks, ei olnud,» selgitas ta.

«Tundus, et valitseb 'džungliseadus' - kes aga esimesena peale eelmise artisti esinemist lavale trügis, see sinna ka sai,» arvas Valk. Nedsaja bänd plaanis koguni esinemise ära jätmist.

Andke raha ja minge ära

Siiski ei soovitud omalt poolt rohkem segadust tekitada. «Enne lavaleminekut õnnestus meil ka Imre Termonen tabada ja temalt lubatud esinemistasu kätte saada,» kirjeldas muusik viimase hetke lükkeid.

Heliproovi ajal üritas Termionen neid veel ümber veenda. «Ta tegi ettepaneku, et me siiski ei esineks, kuna graafik on ajast maas ja küsis kas ta saaks raha tagasi,» meenutas Valk. «Kuna ansambel polnud omalt poolt mitte midagi valesti teinud, siis ei näinud ma mingit põhjust ansambli tasu tagastada.»

Nii vedas Nedsaja meestel enam kui paljudel teistel, kes termoneniga kokku on puutunud. Raha saadi kätte ja fännid kontserdist päris ilma ei jäänud, küll aga oli kontsert bändi umbes 300 esinemiste hulgast kõige lühem - kõigest veerand tundi pikk.

Valgu sõnul on aga hämmastav, et selline võlgadesse ja segastesse korraldusskeemidesse mässitud mees veel midagi korraldab. Samas rõhutab muusik, et senine meediakajastus teeb liiga teistele üritustele, mis samuti Seto jaanitule nime all toimuvad. Tema kinnitusel on probleeme olnud eelkõige Käre küla üritusega.