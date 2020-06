Blogija Paljas Porgand: meestel ei ole okei rannas paljaste nibudega olla

«Mina arvan, et kui naiste nibud on nii tabud, siis me peaksime sama tegema ka meeste nibudega ja kõikidele meestele, kes tahavad palja ülakehaga ringi käia, peaksid olema mehised nibukleepsud,» pakkus Aaslaid saates välja.

Taimre ja Aaslaid arutlesid selle üle, miks on keelatud naistel paljaste rindadega päikest võtta või poolalasti pilte ühismeediasse riputada, samal ajal kui meeste nibudele ei vaata keegi viltu. «Kuigi meie nibud on ainsad, millel on päriselt mingit eesmärki ka,» leidis Taimre.

Blogija jutustas, et käis kaks aastat tagasi Pärnus Weekendi festivalil valge särgiga, mille peale olid mustade kriipsudena joonistatud rinnad ja nibud. «Ma kandsin seda seal üritusel ja pärast sain anonüümseid kommentaare, et näen välja nagu L-tähega inimene. Ehk juba siis, kui on joonistatud nibud peale, on see väga taunitav tegevus,» rääkis Taimre oma kogemusest.

«Ei tohi olla isegi õhkõrna nibuhõngu,» võttis Aaslaid jutu kokku.

Blogija Merilin Taimre 2018. aastal Weekendi festivalil. FOTO: Instagram/Paljas Porgand

Taimre sõnul tuleb taunivate pilkudega võidelda vahel isegi siis, kui rinnahoidja on seljas. «Ma armastan pehmeid rinnahoidjaid ja mida ma teha saan, kui õues on külm ja mu nibu pressib sealt rinnahoidja vahelt välja. Ma näen neid pilke, et oh my god, su nibud paistavad!» rääkis blogija.

Samas kirjeldas Taimre, kuidas näeb jõusaalis pidevalt mehi, kes on ostnud nii laiade käeaukudega maikad, et nibud paistavad välja. Nende peale aga viltu ei vaadata.

Taimre arvates on asjale kaks võimalikku lahendust: kas ühiskond aktsepteeriks kõiki nibusid või hakataks taunima ka meeste paljast ülakeha.

«Ma ei kujuta ette, et kõik hakkaksid topless ringi käima, ma arvan, et see läheks seksdraamaks ära rannas. Mis me parata saame, naiste rinnad on väga seksikad. Ma arvan, et taunime need meeste nibud ära ja pole okei ka meestel rannas paljaste nibudega olla. Bikiinitopid selga!» tegi blogija ettepaneku.