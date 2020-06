Kitarrist Brad Jurjens käis südant putitamas: see oli kuratlikult valus

Jurjensile tehti Tallinnas Mustamäel Põhja-Eesti regionaalhaiglas kateeterablatsioon, mille eesmärk on südame rütmihäirete kõrvaldamine. See on kohaliku tuimastusega mittekirurgiline protseduur, mille käigus viiakse südamesse spetsiaalsed sondid ehk kateetrid reieveeni või -arteri kaudu.

«Nad tegid neli väikest auku kubeme piirkonda ja saatsid ufo arteri kaudu südamesse, et mõned nässus osad laseriga välja võtta,» võttis 43-aastane Jurjens protseduuri lühidalt kokku.

Kitarrist selgitas, et tal on sünnist saati olnud arütmia. «Süda on nagu elektrivõrk ja mõnikord on juhtmed valesti ühendatud, saadavad välja valesid signaale ja põhjustavad südames tõrkeid,» rääkis ta ning lisas, et on selle häirega maadelnud enamiku oma täiskasvanuelust.

«Mõnikord läks asi nii hulluks, et ma ei hoolinud enam, kas elan või suren,» tunnistas Jurjens. Kõige enam sai rütmihäire tõttu kannatada mehe maks.

Kolmetunnine protseduur läks edukalt ja Jurjens on õnnelik, et selle ette võttis. «Ma ei ütle, et see haiget ei teinud. See oli kuratlikult valus ning avastasin, et erinevate südame osade kõrvetamine tekitab erisugust valu. Ühel hetkel hakkas see mind justkui seest poolt kägistama, nii et palusin neil hetkeks peatuda,» rääkis muusik keerulisest protseduurist.

Jurjens pidi terve operatsiooni aja teadvusel olema. «Oled tuimestatud, et sa meditsiiniõele ei lajataks, aga täiesti ärkvel,» selgitas ta.

Nüüd tunneb muusik, nagu ta rinnas tiksuks «uhiuus Rolex». «See on äge, kuna mul on nüüd otseses mõttes südame peal armid. Kui paljud inimesed seda öelda saavad?» rõõmustas Jurjens.