Kas allveelaevamõrvar Madsen võib olla seotud ka 17-aastase tüdruku tapmisega?

Nad kirjutavad raamatus, et rootslannast ajakirjaniku Kim Walli 2017 oma allveelaeval UC3 Nautilus mõrvanud taanlasest leiutaja Peter Madsen võib olla seotud Mengi juhtumiga, teatab iltalehti.fi.

Taanlase Peter Madseni allveelaev UC3 Nautilus. Pilt on tehtud 10. augustil 2017, mil selle pardal oli rootslannast ajakirjanik Kim Wall.

Taani politsei leidis Walli kehaosad ning Madseni alveelaeva uurimine näitas, et seal oli tapetud inimene.

Taani ajakirjanikud kirjutavad oma raamatus, et Kim Walli ja Emilie Mengi tapmises on sarnasusi. Mõlema surnukehad, Wallil küll kehaosad, leiti veest.

Raamatu kohaselt on Madsen seotud Korsøriga, kus tapetud tüdruk Meng elas. Madsen kasvas seal lähedal Høngis üles, tal oli Korsøris sõpru ning seega ta tundis seda paika.

Mengi ja Walli tapmises on ka erinevusi, näiteks see, et Mengi ei tapetud nii jõhkralt nagu Walli, kes tükeldati.