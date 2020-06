Briti välisminister arvas, et meeleavaldajate põlvitamine on seotud «Troonide mängu» sarjaga

Saadet kuulnud kritiseerisid Raabi sotsiaalmeedias, nimetades teda ignorandiks ja rumalaks, teatab theguardian.com.

«Arvan, et mässajate põlvitamisel võib olla taga mingi lugu, tõenäoliselt on see sarjast «Game of Thrones», olles alistumise ja allaandmise, mitte vabanemise ja võimu sümbol,» sõnas Briti välisminister.

Briti välisminister Dominic Raab pidamas 2. juunil Briti parlamendis kõnet FOTO: -/AFP/Scanpix

Saadet kuulanud said aru, et Raab ei teadnud põlvitamise tähendust. Põlvitamine on USA sportlaste poolt populariseeritud žest, millega nad on rassismi ja politseivägivalla vastu. Selle žesti tegi esimesena 2016 Ameerika jalgpalli mänginud Colin Kaepernick.

San Francisco 49er meeskonnas mänginud ja inimõigusaktivistina tuntud sportlane keeldus mängude eel USA hümni ajal seismast, vaid põlvitas, protestides sellega mustanahaliste õiguste eiramise vastu.

Selle tõttu ta lepingut 2016 enam ei pikendatud.

Colin Kaepernick, kes esimesena USA hümni ajal põlvitas, protestides sellega rassismi ja politseivägivalla vastu FOTO: ELIJAH NOUVELAGE/REUTERS/Scanpix

Põlvitamine leivis teiste spordialade sportlasteni ning nüüd kasutavad seda Black Lives Matter liikumise esindajad ja protestijad.

Raab lisas raadiosaates, et põlvitamist saab tõlgendada mitmeti.

«Põlvitan kuninganna Elizabeth II ees, kuid põlvitasin ka oma naise ees, kui teda kosisin,» nentis Briti välisminister.

Briti parlamendisaadik David Lammy teatas sotsiaalmeedias, et Raabi ignoratntsus on tumedanahaliste õiguste eest seisjaid solvav, kuid eelkõige näitab see Briti välisministri kitsast silmaringi.

Lammy sõnul ei saa selline inimene töötada välisministrina.