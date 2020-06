PILTUUDIS ⟩ Kaalust tublisti alla võtnud Madli Vilsar: ma ei pidanud mingit «dieeti»

Minu kaalusaaga on ilmselt lõpmatu ameerikamägi, aga praegu olen ma ronale tänulik, sest lõpuks olin ma sunnitud Inglismaal tempo maha võtma ja päriselt jälle enda eest hoolitsema hakkama. Ma ei pidanud mingit “dieeti” selle tavalises mõttes, vaid praktiseerisin allergeene vähendades “mindful eating” protsessi ja palju vee joomist. Tegelesin enda pea ja stressiga ja üritasin lahti lasta negatiivsetest mõjutajatest, mis eelmise aasta teises pooles hakkasid elu segama. Kõik on lõpuks peas kinni. Ma ei seadnud endale mingeid eesmärke peale selle, et mul oleks lihtsalt terve ja hea olla selle kriisi ajal. Kohe kui stress ja muremõtted tagasi enda juurde lasin, jäi kaal seisma. Seega seni kuni hoian oma vaimu tervena, reageerib sellele kohe ka keha. Aga see on ok, ma olen hetkel terve ja hoolitsen enda eest ja kaalunumber ei ole minu jaoks enam asi mida jahtida. Ja üldse kaalu kaotaminegi ei ole minu eesmärk, vaid praegune eesmärk on pigem vaimu tervena hoidmine ja mis peamine tahan ära õppida paremini madalseisudega toime tulemise ja kuidas enda kehas hea ja kerge olla oleks just stabiilselt ja teha jätkuvalt enda kehale paremaid valikuid ning mitte süüa ja juua sisse negatiivseid emotsioone🌼⭐️Sellegipoolest üks suurusnumber on kukkunud ja nende kilode kaotamise puhul panen @shopyaga uude appi müügile endale suureks jäänud riideid. Need püksid olid reaalselt eelmise aasta lemmikud. Kvaliteetsed ja mugavad ning otsivad uut foreverhome. Tõmba endale mugavalt Yaga uus app alla ja shoppa minu poes. Lisan uusi asju jooksvalt, seega hoia sellel silma peal. Link Bios! #shopyaga #adorable

