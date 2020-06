Saksamaal leitud 2000-aastane Vana-Rooma sandaal on moodne ka tänapäeval

Kuid roomlastele meeldis olla ka moekas, jõukamad neist kandsid kalleid, ilusaid ja peene töötlusega nahast jalatseid, teatab archaeology-world.com.

Üks selline jalats, mis on umbes 2000 aastat vana, leiti Saksamaal Hesse liidumaal Saalburgi Vana-Rooma kindluse kaevust. Pealmine osa on nahkpitsiline, mille tõttu arvatakse, et tegemist on naisejalatsiga, mis kuulus jõukale naisele. Samuti oli see nahksandaal väiksem kui meestejalatsid.

Arheoloogide sõnul on ka tänapäeval nahast jalatseid, mille pealmine osa on nahkpitsist ning seega ulatub see trend 2000 aasta tagusesse aega.

Vana-Rooma sandaalid ja saapad olid pealt nahast, tald oli samuti nahast, kuid alt naeltega, mis takistasid libisemist. Kingsepad tegid kõik jalatsid kliendi jalamõõte arvestades, peremeeste ja omanike vanu jalatseid kandsid vaid orjad, kuid sageli lasti ka neile jalatsid nende jalamõõtude järgi valmistada, et nad kiiremini liiguks.

Roomlased lasid kingseppadel samuti valmistada jalatseid, mis sarnanesid sõdurite caligae saabastega, kuna need olid tugevad ja vastupidavad.

Neil sõdurisaabastel oli palju avasid ehk põhimõtteliselt koosnesid need nahkrihmadest, kuid tald oli raske, paks ja naeltega, et oleks kindlam astuda.

Roomlasteks kehastunud kandmas caligae saapaid meenutavaid jalatseid FOTO: shutterstock.com

Saksamaal asuv Saalburgi kindlus oli kohordi kindlus, mis kuulus Rooma impeeriumi Limes Germanicuse piiriala kindluste hulka.

Kohort (ladina cohors) oli Vanas-Roomas osa leegionist. Keisririigi ajal jaotati leegion 10 kohordiks. Esimeses kohordis oli 1105 jalaväelast ja 132 ratsanikku, igas ülejäänus 550 jalameest ja 66 ratsanikku. Kohort omakorda koosnes 5 tsentuuriast.

Tänapäeva Bad Homburgi ja Wehrheimi vahel asuv kindlus on Saksamaal ainus täielikult väljaehitatud roomlaste kindlus. Maailmapärandi hulka kuuluv kindlus on üsna hästi säilinud ja konserveeritud.

Kindluse juures asus küla, kus selle kõrgajal oli 2000 elanikku.

Roomlaste Saalburgi kindlus valmis 90. aastal pKr ja seda kasutati kuni 260. aastani pKr. Majanduslanguse tõttu tõid Rooma võimud sõjaväe sealt ära ja kindlus jäeti maha.

Saalburgi kindlus on alates 2005. aastast UNESCO maailmapärandi hulgas ja sealt leitud esemed on kohalikus muuseumis näitusel. Arheoloogide sõnul ei erine tänapäeva sandaalid ja rihmikud eriti Vana-Rooma jalatsitest, kaasa arvatud sellest, mis leiti Saalburgi kindlusest ning seega on 2000 aasta tagused trendid popid ka tänapäeval.