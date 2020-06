Laagna tee surmaavariid näinud juutuuber: ajab vihale, kui popid kanalid kihutamisvideoid üles panevad

Pea 50 000 jälgijaga juutuuber jõudis õnnetuspaigale veidi pärast saatuslikku pauku. «Tohutu mass inimesi oli mõlemal pool kanalit, kuna see toimus enam-vähem tipptunni ajal,» rääkis Tanel, kes nägi pealt, kuidas kiirabitöötajad kedagi elustasid.

Juutuuberi filmitud videost on näha, kuidas sündmuspaigale kogunenud rahvamass sodiks sõidetud masinaid ning toimetavaid politseinikke ja esmaabitöötajaid telefonidega jäädvustab.

Kuuldavasti oli BMW juhti pidevalt Lasnamäe ümbruses kihutamas nähtud. «Ausalt öeldes päris vihale ajab, kuidas tänapäeval sotsiaalmeedias igasugu popid kanalid kihutamistest videoid üles panevad,» märkis Tanel, et ka surmaavarii põhjustanud BMW-st levib paari nädala tagune kihutamisvideo.

Tanelile on silma jäänud kihutamisvideote kanal Speed Suspects, millel on Instagramis 1,3 miljonit jälgijat. Nii eesti kui vene noorte seas on popid muusikavideod, milles kallite autodega linna peal kihutatakse.