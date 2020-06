Ööklubi Venus valitsuse piirangutest: 100 inimesega võib avada parlamendi, aga 100 kliendiga välja ei tule

«Valitsuse otsus on sisutühi ja pehmelt öeldes silmakirjalik. Esiteks ei ole 2+2 reegel vähemalt kuu aega juba kehtinud, seega ei olegi siin midagi leevendada. Avatud on olnud suur osa vesipiibukohvikutest ja täiskasvanute klubidest. Hetkel on suletud vaid seaduskuulekad ööklubid,» väidetakse pressiteates, millele on alla kirjutanud Venusclub OÜ juhatuse liikmed Kardo Kõiv ja Renar Pindel.