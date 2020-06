Euroopa artistidest välilavadeni: Tallinn Music Week avalikustas uuendatud muusikaprogrammi

Festivalil esinevad artistid Eestist ning Euroopa Liidu ja Schengeni piirkonna riikidest. Publiku osalusvõimaluse suurendamiseks ja viirusohu maandamiseks kolib osa festivali siseruumide üritusi õue ning Telliskivi väljakule ehitatakse suur TMW välilava.



TMW soovib pakkuda võimalikult paljudele külastajatele ja esinejatele parimat võimalikku festivalikogemust, tagades samas osalejate turvalisuse. Sellest tulenevalt saab esmakordselt TMW ajaloos nautida osa õhtusest muusikaprogrammist ka vabas õhus. Telliskivi Loomelinnaku peaväljaku vabaõhulavale kolivad 311.ee, Made In Baltics & Sony Music ja Viljandi pärimusmuusika festivali esitlusõhtud, mis võimaldab antud üritustel osaleda kuni 1000 inimesel. Kolmel õhtul esinevad väljakul teiste seas tuntud Eesti artistid Trad.Attack!, Mari Kalkun, Ariadne ja Frankie Animal, samuti Antti Paalanen Soomest ning Carnival Youth ja Chris Noah Lätist.

Kuna Eesti piir taasavati juunis Euroopa Liidu ja Schengeni riikidest ning Ühendkunigriigist saabuvatele haigustunnusteta reisijatele, saab festivalil näha enamikke varem välja kuulutatud esinejaid vastavatest riikidest. Kehtivate reisipiirangute tõttu ei saa festivalil esineda varem välja kuulutatud artistid Venemaalt, Ukrainast, Valgevenest, Iisraelist ja Kanadast. Kogu programm on vastavalt ümber kohandatud ning enamik reisipiiranguga riikide artiste on asendatud uute esinejatega. TMW töötab selle nimel, et festivalil saaks esineda tuntud USA bänd A Place To Bury Strangers.

Kokku esineb TMW 2020 muusikafestivalil 141 artisti 15 riigist. Enam kui 80 Eesti artisti pakuvad läbilõiget meie muusikavälja ja oma žanri paremikust, teiste seas Trad.Attack!, Mari Kalkun, Kadri Voorandi ja Mihkel Mälgandi duo, Mingo Rajandi Kvintett, Collegium Musicale, Anna Kaneelina, Erki Pärnoja, Ajukaja, Mart Avi, Sander Mölder, Nikolajev, YASMYN, Lexsoul Dancemachine, manna jt.

Festivali tähelepanuväärsemate välisesinejate seas on Joensuu1685, Tapani Rinne ja Jarmo Saari Republic Soomest, Bendik Giske Norrast, Cabal Taanist, Chinchilla Inglismaalt, Tribes Of The City ja Carnival Youth Lätist ning The Devil's Trade Ungarist.

TMW muusikaprogramm koondub peaasjalikult Põhja-Tallinna Telliskivi Loomelinnakusse ja Noblessneri piirkonda. Lisaks Telliskivi Loomelinnaku peaväljaku vabaõhukontsertidele täitub TMW muusikaõhtutega suur osa loomelinnaku klubidest: Telliskivi F-hoone Must Saal, lokaal Kivi Paber Käärid ning Fotografiska keskus, kus muusikaõhtud avanevad ka laiendatud suveaeda. Põnevate kavadega on programmis ka Telliskivi vahetus naabruses asuvad Sveta Baar ja Kauplus Aasia ning Tallinna Kalju Baptistikoguduse kirik Kalamajas. Noblessneri sadama piirkonnas paiknevad kolm muusikaprogrammi kontserdipaika: technoklubi HALL, Proto avastuskeskuse Nobeli saal ja Kai kunstikeskus. Samuti saab vabas õhus muusikat nautida klubi HALL Suvila paviljonis ning päevastel tasuta kontsertidel terrassidel ja hoovides üle linnaku.

Valitud festivalilavadest teeb veebiülekanded Telia.

TMW 2020 kavas on lisaks muusikaprogrammile konverents Eesti Kunstiakadeemias ja erinevad linnafestivali üritused. Laupäeval, 29. augustil ühendab TMW jõud Koplis toimuva kogukonnafestivaliga Koplifest, mille peaala asub Põhjala tehases. Festivali lõpetab pühapäeval, 30. augustil koostöös Lasnaideega tuur Lasnamäel ning piknik ja kontsert Laagna kogukonnaaias. Kogu festivali kava avalikustatakse järk-järgult suve jooksul.

TMW 2020 korraldatakse vastavalt antud perioodil avalikele üritustele kehtivatele reeglitele, mis aitavad vältida koroonaviiruse levitamist või sellesse nakatumist. Festivali kõigil üritustel jälgitakse, et osalev publik on piisavalt hajutatud ja hoiaks turvalist distantsi, et siseruumide täituvus on maksimaalselt 50% ja mitte rohkem kui 500 inimest, õues mitte rohkem kui 1000 inimest. Kõigis toimumispaikades on tagatud desinfitseerimisvahendite olemasolu.

TMW palub silmas pidada, et festivalile ei ole lubatud inimesed, kes on viimase 14 päeva jooksul haigestunud COVID-19-sse või olnud kontaktis kinnitatud COVID-19 haigestunuga või kellel on ägeda respiratoorse nakkushaiguse sümptomid (palavik, kuiv köha, hingamisraskused). Riskirühma kuuluvatel isikutel (vanemaealised ja kroonilisi haiguseid põdevad inimesed) võimalusel vältida osalemist.