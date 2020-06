Rahvas segaduses: noort austraallast ei lubatud soengu pärast baari

Austraalias, Perthis elav teismeline Cooper Allin sai möödunud nädalal 18-aastaseks. Lõpuks täisealiseks saanud Cooper tahtis välja tähistama minna, kuid tähistamine jäi tema soengu tõttu üürikeseks, vahendab 7news.com.au.

«Jõin koos emaga ühe joogi, siis võtsin paar sõpradega ning lõpuks otsustasime minna El Grotto baari,» rääkis Cooper 7NEWS-ile.

Baari turvamees aga Cooperit uksest sisse ei lubanud. «Ta ütles, et «mingeid mulleteid pole lubatud»,» meenutas Cooper hetke, mil tema sünnipäevapidustused ikoonilise Austraalia soengu tõttu üürikeseks jäid.

Noormees arvas algselt, et äkki ei lasta teda baari, kuna tal olid tol õhtul jalas plätud ning Cooperile ei tulnud pähegi, et teda diskrimineeritakse mulleti pärast.

«Arvan, et see on natuke tobe, ma mõtlen, et see on mullet, paljudel inimestel on mullet,» kommenteeris Cooper ja kinnitas, et tema oma soengust ei loobu.

«Ma ei läinud sinna juukseid lõikama, läksin sinna alkoholi tarbima,» lisas ta lõpetuseks.

Austraalia hotellide ühenduse tegevjuhi Bradley Woodsi sõnul on täiesti seaduslik, kui baarid kehtestavad ja järgivad oma riietumisstandardeid. Antud baar, El Grorro, keeldus olukorda kommenteerimast ning ei kinnitanud ega eitanud põhjust, miks Cooperil sisenemist keelati.

«On kohti, mis on mulleti osas sõbralikud. Seega on küsimus vaid õige baari või klubi leidmises, kus mulletid on meelepärased,» ütles Woods.

Meediaväljaanne 7News postitas antud uudise ka oma Facebooki lehele ning päris mitmed on Cooperi olukorda kommenteerinud. Nii mõnigi kommenteeris, et baaril oli õigus nõnda teha ning asutustel on lubatud määrata vastavad riietumisstandardeid. «Arvan, et see on täiesti sobilik põhjus kellelegi millegi keelamiseks,» pakkus üks naisterahvas.

Oli ka neid, kes viskasid olukorra üle nalja. «Kui baar ei luba mulleteid, kas see on üldse baar?» küsis üks meesterahvas naljatades.

Üks populaarsemaid kommentaare tõstab aga esile, et kunagi palusid restoraniomanikud nende asutustes raha kulutada, kuid nüüd keelduvad kundedest kõigest juukselõikuse stiili tõttu.