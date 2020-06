«Mamma Mia!» filmid saavad järje, milles võib kuulda ABBA uut muusikat

Nii «Mamma Mia!» lavamuusikali kui ka ekraniseeringute produtsent Judy Craymer avalikustas, et filmid olid planeeritud ilmuma triloogiana ning kolmandale linaloole anti mõtteline käik sisse vahetult enne koroonapandeemia puhkemist, vahendab Variety. «Pidin kõik need vahepealsed kuud oma peas asjaga tegelema, kuid siis tabas mind koroonaudu,» selgitas produtsent, et nagu kogu filmitööstuselgi, valitses temagi asjatoimetustes maailma sulgemise tõttu kaos. «Ühel päeval tuleb kindlasti kolmas film ja tean, et Universalile meeldiks, kui ma selle ära teeksin.»