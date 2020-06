PILDID ⟩ Kultusfilmist «Into the Wild» tuntud surmav turismilõks lennutati minema

Bussist, milles McCandless suri, sai pärast 2007. aastal ilmunud filmi «Into the Wild» eriti ohtlik turismilõks. Denali aleviku linnapea Clay Walkeri sõnul viidi 1940ndatel valminud buss 50 kilomeeti kaugusele metsa umbes 60 aastat tagasi. Külastajad pidi sellele ligi pääsemiseks ületama Teklanika jõe. Esimene uppumine leidis aset aastal 2010, mullu uppus sinna üks Valgevenest pärit naisterahvas. Tänavu veebruaris pidi päästjad appi tõttama viiele bussi juurde lõksu jäänud itaallasele, kellest üks kannatas raske külmumise all. Aprillis vajas abi aga üks eksinud brasiillane. Vahemikus 2009 kuni 2017 leidis aset 15 bussiga seotud päästeoperatsiooni, mistõttu otsustati see inimeste ohutuse eesmärgil senisest asukohast eemaldada. 18. juunil lennutas USA sõjaväe helikopter bussi ohutumasse asukohta. Alaska ametivõimud ütlesid, et bussi hoitakse enda valduses kuni selle tuleviku kohta on langetatud kindel otsus.



Auhinnatud linateoses Christopher McCandless'i kehastanud Emile Hirsch on välja käinud omapoolse variandi. Näitleja rääkis väljaandele TMZ, et kui see oleks tema teha, siis paneks ta bussi kohta, kus inimestel oleks seda ohutu külastada. Emile ütles, et kuigi bussi ümbritsev sümbolism on mõjutanud fänne üle kohu maailma, teab ta, et see on osutunud inimeste jaoks ohtlikuks. Hirschi sõnul oli tal hiljutistest õnnetustest äärmiselt kurb kuulda ja ta loodab, et buss leiab endale parema asupaiga. Ta ei soovi kuulsat sõidukit kindlasti vanarauana näha ja seetõttu käis mees isegi välja variandi see tema koduaeda panna.