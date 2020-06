PILDID ⟩ Skandaalist puhtalt pääsenud Justin Timberlake näitas isadepäeva puhul haruldasi hetki

Muusik, näitleja ja abielumees Justin Timberlake tähistas möödunud pühapäeval isadepäeva. Timberlake, kellel on ühine poeg näitlejanna Jessica Bieliga, jagas tähtsa päeva puhul ka üsnagi haruldasi fotosid.

Oma postituses avaldas Timberlake, et õpetab oma poega armastama ning austama kõiki. «Õpetame talle, et kõik inimesed luuakse võrdselt ja kedagi ei tohi kohelda erinevalt nende nahavärvi tõttu,» lisas Timberlake, kes usub, et esimesed õppetunnid algavad kodust. Oma postituses tänab muusik oma isa, kasuisa ja ema, kes on temaga neid õppetunde algusest peale jaganud.

«Ma olen tänulik oma abikaasale, kes tegi minust isa ja on mu lemmikinimene, -partner, -õpetaja, -sõber. Ma olen tänulik oma poja eest, kes õpetab mind alati vastu,» lisas Timberlake ja soovis kõikidele isadele head isadepäeva.

Ühe postitusega jagas Timberlake nelja fotot, kus muusik on koos oma poja Silasiga. Nii Timberlake kui ka Biel on ühist poega, kes sai aprillis 5-aastaseks, enda sotsiaalmeedia kontodel näidanud harva ning abielupaar ei ole kordagi postitanud pilti, kus oleks näha Silasi nägu. Viimati jagas Timberlake ühist perepilti emadepäeval.

Timberlake ja Biel on abielus olnud alates 2012. aastast. Möödunud aasta novembris sattus aga abielupaar skandaali rüppe, kuna Timberlake jäi paparatsodele vahele oma kauni kolleegiga, vahendab Elu24.

Pärast juhtunut tunnistas Timberlake avalduses, et kuigi ta üritab kuulujuttudest üldiselt eemale hoida, tunneb ta, et peab oma perekonna nimel kommenteerima nädalate eest juhtunut. Seda seetõttu, et need kuulujutud teevad haiget inimestele, keda ta armastab.

«Las ma teen selle selgeks – minu ja teise näitleja vahel ei juhtunud midagi. Ma tarbisin tol õhtul liiga palju alkoholi ja kahetsen oma käitumist. Ma oleks pidanud paremini teadma. Sellise käitumisega polnud ma oma pojale eeskujuks,» avaldas muusik möödunud aastal.