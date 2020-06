Laagna tee avariis raskelt viga saanud koera ravikulude katmisel tekkis pretsedent

«Tegin, mis suutsin. Alati tahaks, et mõni asi paremini õnnestuks, aga operatsioon täitis püstitatud eesmärgi ning kõik eeldused paranemiseks on Arinale loodud,» jäi koera opereerinud loomaarst dr. Ranno Viitma tagasihoidlikuks.

«Operatsioon kestis kella seitsmeni õhtul ja Eriveti loomakliiniku personal oli rampväsinud. Nii palju siis kella kahesest sulgemisest ja küllap said nad kõik oma kallimate käest kodus pragada, et töö on tähtsam kui pere. Kindlasti see nii ei ole, aga teinekord kipub nii minema. Olen äraütlemata tänulik, et nad Arinale vastu tulid. Olin ikka püstihirmul ning lausa ei julgenud koera liigutadagi kui tema tervislik seisund mulle täies ulatuses kohale jõudis,» kirjutas Heiki Valner blogis.

Valner lisas, et täna hommikul pangakontot sirvides jäi aga tal imestusest suu lahti, sest 1407 inimest annetasid Arina raviks ühtekokku 23 857 eurot ja 86 senti.

Lisaks ootas Valnerit postkastis koeraga seotud mitu üllatust. Kõigepealt kirjutas Valnerile koera ühe omaniku tööandja.

«Hea Heiki,

Meie ettevõte AS LTH-Baas tasub kõik Arina ravikulude arved. Juhatuse kinnitus ja kooskõlastus selleks on olemas. Tehke kõik vajalik, et meie hea kolleegi lemmik päästa. Raha taha ei tohi midagi jääda, oluline on lemmikloom päästa.

Tatjana, meie hinnatud kolleeg, kes võitleb hetkel oma elu eest, ei tohi millegi pärast muretseda, tema peab oma võitlust pidama ning selle kindlasti võitma.

Austusega,

Pille Järvekald

Human Resource Manager»

Ei läinud kaua aega, kui Valneri postkasti potsatas ka teine kiri koera teise omaniku tööandjalt.

«Tere, Heiki!

Kirjutan seoses täna postitatud liiklusõnnetuse ja koera operatsiooniga. Kirjutan Küehne +Nageli IT Keskuse personalijuhina. Olegi näol on tegemist meie ettevõtte töötajaga. Soovime kõikvõimalikul viisil Olegi toetada ja muuhulgas omalt poolt tasuda puudujääva operatsiooni summa. Ma ei tea, milline seis annetustega praegu on ja mis on koera operatsiooni maksumus? Olen tänulik, kui saate selle kohta täpsemat infot jagada. Aitäh, et Olegi toetate!

Parimate soovidega, Marge Roosi»

«Kas te teate Eesti ajaloost mõnda juhtumit, mil firma enda töötajate eest niimoodi seisab ja nõustub nende lemmiklooma ravikulu katma? Ja nii mehe kui naise töökoht! Mina küll ei tea, sest taolist asja pole minul veel kolmeteist aasta pikkuse avaliku loomakaitsja karjääri jooksul juhtunud. See on lausa sõnulseletamatu pretsedent!» rõõmustas Valner.

Valner kirjutas, et eilse seisuga on Arina ravi senine maksumus 3050 eurot ja 86 senti millele hakkab juurde tiksuma ööpäevane valmisolek teda aidata ja ravida, sest koer jääb jälgimise alla veel vähemalt kümneks päevaks.

«Me ei võta ei riske ja nii on kõige kindlam kui õppinud arstid kogu aeg ligi on,» lisas Valner.