Vähi seljatanud noor Rootsi hokitäht liitus NHLi klubi treeningutega

Eelmise aasta lõpus diagnoositi Lindblomil luuvähk. Raviga alustati koheselt pärast diagnoosi ning rootslane on nüüd, pisut rohkem, kui pool aastat hiljem, päris heas vormis.

Meeskonna tegevjuht Chuck Fletcher oli Lindblomi tervenemise üle väga õnnelik: «Oli suur rõõm teda täna näha. Jääl oli ta suurepärane ning tema käed toimivad hästi. On uskumatu, et pärast sellist ravikuuri on tal jaksu uisutada 35-40 minutit.»