Aivar Mäe: minu käitumisstiilis ei ole olnud kunagi midagi teadlikult pahatahtlikku

Mul on siiralt kahju, et minu loomuomaselt ülemeelik huumorisoon ja karakter on minu käitumises väljendunud inimestele moel, mida nad on pidanud ebaviisakaks, ebaväärikaks ja mõnel puhul kohatuks. Ma vabandan südamest inimeste eest, keda see on negatiivselt puudutanud ja kellele olen tahtmatult haiget teinud. Minu käitumisstiilis ei ole olnud kunagi midagi teadlikult pahatahtlikku. Ma ei ole kunagi soovinud kedagi alandada ega panna end ebaväärikalt tundma. Ma vabandan inimeste ees, kes on mulle kaasa elanud ja kellele olen viimastel päevadel muret tekitanud. Sel nädalal toimunu on mind pannud end ümbritsevat ümber hindama ning sügavale enda sisse vaatama. Mõistan, et siit edasi tuleb mul endale loomuomast joviaalsust senisest rohkem ohjata ja mind ümbritsevate kolleegide, sõprade, lähedaste tundeid senisest tähelepanelikumalt hinnata ja tunnetada. Seda ma kindlasti ka teen.