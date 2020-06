FRIIKÕNNETUS ⟩ Briti jõumehe kukkumine lastebasseini lõppes väga kurvalt

Kahe lapse isa Simon Cooper (41) teenis kakskümmend aastat briti armees ja on pikalt tegelenud jõutreenimisega. Nüüd on aga veider õnnetus Simoni sugulase koduaias ta elu igavesti muutnud.

Simon veetis koos oma perekonnaga 29. mail meeldivat aega sugulaste koduaias. Väidetavalt kaotas 41-aastane jõumees märja muru tõttu tasakaalu, kukkus madalasse lastebasseini ning kaotas teadvuse.

Pealtnägijad tõmbasid ta kiiruga lastebasseinist välja ja kutsusid kiirabi. Simon toimetati haiglasse, kus tema perele edastati kohutav uudis. Kukkumisel murdus Simoni neljas kaelalüli ja tema selgroog. Teisisõnu ollakse üsna kindlad, et Simon jääb eluks ajaks kaelast allapoole halvatuks.

«Ta on nii aktiivne tüüp ja ta on sõjaväe heaks palju teinud,» rääkis Simoni vend Mike Cooper ja lisas, et Simon käis missioonil nii Afganistanis, Iraagis kui ka Bosnias.

«Ta on enamiku oma elust tegelenud jõutreenimisega ning osalenud rammumeeste võistlustel. Seega, et midagi sellist juhtub – friikõnnetus – sellega on raske leppida.»

Mike avaldas, et esimene nädal pärast õnnetust oli tervele perekonnale väga raske ning vahepeal oli põhjust arvata, et Simon ei jää ellu.

«Õnneks on meile öeldud, et ajukahjustust ei ole, kuid ta on hetkel võimeline vaid oigama ja ümisema, kuna tal on toru kurgus,» kirjeldas Mike, kes ei saa koroonaviiruse pandeemia tõttu oma venda haiglas külastada. Väidetavalt saavad Simonil külastada vaid tema abikaasa ning nende kaks teismelist last.

Mike on venda näinud läbi videokõnede ning tunnistas, et vaatamata halvale prognoosile on Simon saanud liigutanud oma pead ning õlgu.

Peaaegu kuu aega pärast õnnetust saab Simon nüüd lühiajaliselt ilma ventilaatorita iseseisvalt hingata, kuid arvatakse, et ta ei hakka enam kunagi oma keha üla- ega alaosas liigutama. Seetõttu peab perekond enne Simoni haiglast väljasaamist tegema kodus olulisi muudatusi.