KLÕPS ⟩ Getter Jaani jagas tütrega siirast pilti, mis ütleb rohkem kui tuhat sõna

Lauljatar Getter Jaani , kes oli mõned kuud selle aasta alguses sotsiaalmeediast eemal, naasis aprilli lõpus uue singli saatel Instagrami. Nüüd on Getter viimastel kuudel jaganud mitmeid pilte nii endast kui ka oma perest. Eriti armastatud on aga pildid, kus särab lauljatari aastane tütar, Emily.

Ühe fänni jaoks on foto selline, mis ei vajagi pealkirja, sest ema ning tütar on oma olekuga kõik vajaliku sõnadeta edastanud. «Ta maailma kõige turvalisemates kätes ja kallima süles. Sellel pildil pole pealkirja vajagi kõik on olekuga öeldud. Vat mõne jaoks on emaks olemine nii loomulik,» kirjutatas naisterahvas Getteri postituse alla.